Birce Akalay'dan kafaları karıştıran İbrahim Çelikkol paylaşımı

2017'de rol aldıkları dizinin setinde tanışan Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol, sık sık aşk yaşadıkları iddialarıyla gündeme geliyor. Haklarındaki söylentileri yalanlayan ikiliden Akalay, kafa karıştıran bir paylaşımda bulundu.

Birce Akalay'dan kafaları karıştıran İbrahim Çelikkol paylaşımı

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Yıllar önce yayınlanan 'Siyah Beyaz Aşk' dizisinde birlikte rol alan oyuncu Birce Akalay ile meslektaşı İbrahim Çelikkol, o dönem birbirine çok yakıştırılıyordu.

Son olarak 'Kuş Uçuşu' adlı internet dizisinde birlikte rol alan oyuncu ikili, sık sık aşk yaşadıkları iddialarıyla gündeme geliyor.

Birce Akalay'dan kafaları karıştıran İbrahim Çelikkol paylaşımı - 1

"SEVDİM SENİ BİR KERE"

Haklarındaki aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan ve arkadaş olduklarını dile getiren oyuncu ikiliden Akalay, son paylaşımıyla yine merak uyandırdı. İbrahim Çelikkol ile fotoğrafını paylaşan Akalay, Teoman'ın 'Sevdim seni bir kere' şarkısını da ekledi. Bu paylaşım yine 'Aşk mı yaşıyorlar?' sorusunu akıllara getirdi.

Birce Akalay'dan kafaları karıştıran İbrahim Çelikkol paylaşımı - 2

"İYİ Kİ DOĞDUN PAŞAM"

Öte yandan Birce Akalay, geçtiğimiz şubat ayında yakın dostunun doğum gününü "İbom! Canımn içi, çocuk ruhlu, yüce gönüllü, koca adam.Yanımda olduğun her güne minnettarım. İyi ki doğdun paşam! Bir ömür ayrılmasın yollarımız, hayat yayla gibi o vefalı kalbine hep ferah ve huzurlu gelsin! İyi ki varsın can yoldaşım" mesajıyla kutlamıştı.

"İBRAHİM CANIM, DOSTUM"

Birlikte sık sık tatile giden oyunculardan Akalay, meslektaşıyla hakkında çıkan 'aşk' söylentilerine de "İbrahim benim canım dostum, arkadaşım. Eski eşi Mihre de arkadaşım. Ne diyeceğimi de şaşırdım artık. Bir kadınla bir erkek arkadaş olamaz mı? Üzülüyorum bu haberlere" diyerek sitem etmişti.

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