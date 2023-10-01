Biricik Suden: Hayalinizdeki kadını neden bende arıyorsunuz?

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, son yıllarda kendini spora verdi. Haftanın beş günü spor yaparak, kaslı bir görünüme kavuşmuştu. Sosyal medyadan sık sık spor salonundan paylaşımlar yapan ve fit hali ile gençlere taş çıkartan 60 yaşındaki Suden, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi.
Yıllara meydan okuyan Suden, 920 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından damarları belirginleşen kolunun fotoğrafını paylaşarak bir mesaj yayınladı.
"KENDİNİZE BİR SORUN"
"Dün gece çok sevdiğimiz bir arkadaşımız Mazhar'ı arayıp, sohbet esnasında da 'Birick'in damarları çıkana kadar spor yapması hoş mu?' diye sormuş" dedi ve ekledi:
"Ben de sormak istiyorum, hayalinizdeki kadını neden bende arıyorsunuz? Bunu da kendinize bir sorun."
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