Biricik Suden: Hayalinizdeki kadını neden bende arıyorsunuz?

"KENDİNİZE BİR SORUN"



"Dün gece çok sevdiğimiz bir arkadaşımız Mazhar'ı arayıp, sohbet esnasında da 'Birick'in damarları çıkana kadar spor yapması hoş mu?' diye sormuş" dedi ve ekledi:

"Ben de sormak istiyorum, hayalinizdeki kadını neden bende arıyorsunuz? Bunu da kendinize bir sorun."