Biricik Suden'in kol kasları dikkat çekti

Biricik Suden, tepkilerin üzerine şu açıklamayı yapmıştı:



"20 yıl önce babamın vefat ettiği günün gecesi saat 24.00'ı geçiyordu, spor salonu açtırıp antrenman yapmıştım. Kimilerinin kederle başa çıkma yöntemi, hayat ve ölüm felsefesi, kimilerinden daha farklı olabiliyor. Özkan sizin sanatçı olarak tanıyıp sevdiğiniz bir değerdi, benim 44 yıllık arkadaşım, dostum, kardeşim... Çamur atma uğruna haddinizi aşmayın, aksi halde ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım."

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