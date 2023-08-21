Biricik Suden'in kol kasları dikkat çekti

MFÖ grubunun solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, spor tutkusuyla biliniyor. Spor salonundan sık sık paylaşım yapan ünlü ismin kol kasları gündem oldu.

Biricik Suden'in kol kasları dikkat çekti

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson ile 2003 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan Biricik Suden, son yıllarda kendini spora verdi. Yoğun bir spor programı olan 60 yaşındaki ünlü isim, kaslı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Biricik Suden'in kol kasları dikkat çekti - 1

Sosyal medyadan sık sık spor salonundan paylaşımlar yapan ve fit hali dikkat çeken Biricik Suden, kaslarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Ünlü ismin kol kasları, sosyal medyada gündem oldu.

Biricik Suden'den 'Erkeksi görünüyorsun' eleştirilerine yanıt

Biricik Suden'den 'Erkeksi görünüyorsun' eleştirilerine yanıt

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"ÖZKAN BENİM 44 YILLIK DOSTUM"

Öte yandan Biricik Suden'in Özkan Uğur'un vefatından birkaç gün sonra spor salonundan paylaşım yapması bazı takipçilerinin tepkisini çekmişti.

Biricik Suden'in kol kasları dikkat çekti - 2

Biricik Suden, tepkilerin üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"20 yıl önce babamın vefat ettiği günün gecesi saat 24.00'ı geçiyordu, spor salonu açtırıp antrenman yapmıştım. Kimilerinin kederle başa çıkma yöntemi, hayat ve ölüm felsefesi, kimilerinden daha farklı olabiliyor. Özkan sizin sanatçı olarak tanıyıp sevdiğiniz bir değerdi, benim 44 yıllık arkadaşım, dostum, kardeşim... Çamur atma uğruna haddinizi aşmayın, aksi halde ben sizi uygun olduğunuz yere koyarım."

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