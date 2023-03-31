Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'tan mutluluk pozları

Şimdilerde Ebru Şahin ile "Yüz Yıllık Mucize" dizisinde başrolleri paylaşan Birkan Sokullu, uzun yıllardır Eda Gürkaynak ile aşk yaşıyor.
Zaman zaman mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan Sokullu-Gürkaynak çifti, Sokullu'nun tatil gününde keyifli vakit geçirdi.
İkili aşk dolu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Çifti fotoğraflayan Umut Evirgen, paylaşımına "Paşam" notunu düştü.
"BİRBİRİMİZE DESTEK OLUYORUZ"
Öte yandan Eda Gürkaynak, geçtiğimiz aylarda oyunculuk dersleri almaya başlamıştı.
Bu süreçte sevgilisi Birkan Sokullu'nun da kendisine destek olduğunu ifade eden ünlü isim, "Birbirimize her konuda destek oluyoruz" dedi.