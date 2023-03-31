Birkan Sokullu ile Eda Gürkaynak'tan mutluluk pozları

"BİRBİRİMİZE DESTEK OLUYORUZ"



Öte yandan Eda Gürkaynak, geçtiğimiz aylarda oyunculuk dersleri almaya başlamıştı.



Bu süreçte sevgilisi Birkan Sokullu'nun da kendisine destek olduğunu ifade eden ünlü isim, "Birbirimize her konuda destek oluyoruz" dedi.