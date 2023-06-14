Black Panther: Wakanda Forever yıldızı Tenoch Huerta cinsel taciz suçlamasıyla gündemde

Oyuncu Tenoch Huerta, müzisyen ve aktivist Maria Elena Rios tarafından cinsel tacizle suçlanıyor. Marvel oyuncusu, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

Black Panther: Wakanda Forever filminde Namor karakterin hayat veren oyuncu, müzisyenin iddialarının asılsız ve yanlış olduğunu dile getirdi. Oyuncu yaptığı açıklamada "Yaklaşık bir yıl önce Elena ile birkaç ay çıktım. Sayısız kişinin de tanıklık edebileceği gibi her zaman tamamen rızaya dayalı bir ilişkiydi ve baştan sona sevgi dolu, sıcak ve karşılıklı destekleyici bir birliktelikti" dedi.

Huerta sözlerine "Ancak sona erdikten sonra Elena, hem özelde hem de ortak arkadaş gruplarının önünde etkileşimlerimizi yanlış yansıtmaya başladı. Sonuç itibarıyla birkaç ay önce itibarımı korumak, büyük önyargı ve hasara yol açabilecek bu sorumsuz ve asılsız suçlamaları çürütmek için uygun eylemleri başlatmak üzere bir hukuk ekibiyle anlaştım" diyerek devam etti.