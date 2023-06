BlackPink grubu dağılıyor mu? Jisoo'nun gruptan ayrılacağı iddiaları gündemde

Jisoo, Jennie, Lisa ve Rose olmak üzere dört kişiden oluşan BlackPink grubu hakkındaki iddialar K-POP dünyasında yankı uyandırdı. "Kill This Love", "Boombayah", "How You Like That" ve "Pink Venom" şarkıları ile tanınan grubun solo çalışmalarına yönelmesi ayrılık iddialarını gündeme getirmişti.

JİSOO'NUN SAĞLIK SORUNLARI YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ Özellikle oyunculuğa adım atan Jisoo'nun Osaka konserine katılmaması ile birlikte gruptan ayrılacağı iddiaları güçlendi. Jisoo ile ilgili bir diğer iddia ise sağlık sorunları yaşadığı oldu. Grup'tan ise söz konusu iddialara yanıt gelmedi. JİSOO KİMDİR? Kim Ji-soo daha çok bilinen sahne adıyla Jisoo, 3 Ocak 1995 tarihinde dünyaya geldi. 2011 yılında YG Entertainment tarafından düzenlenen seçmelere katılıp seçilmiş ve 5 yıl stajyerlik eğitimi aldıktan sonra 8 Ağustos 2016'da YG Entertainment tarafından kurulan Güney Koreli kız müzik grubu Blackpink'in görseli ve lider vokali olarak çıkış yapmıştır. 2021 yılında Snowdrop dizisinde başrol oyuncusu olarak yer aldı.