BlackPink grubu dağılıyor mu? Jisoo'nun gruptan ayrılacağı iddiaları gündemde

JİSOO KİMDİR?

Kim Ji-soo daha çok bilinen sahne adıyla Jisoo, 3 Ocak 1995 tarihinde dünyaya geldi. 2011 yılında YG Entertainment tarafından düzenlenen seçmelere katılıp seçilmiş ve 5 yıl stajyerlik eğitimi aldıktan sonra 8 Ağustos 2016'da YG Entertainment tarafından kurulan Güney Koreli kız müzik grubu Blackpink'in görseli ve lider vokali olarak çıkış yapmıştır. 2021 yılında Snowdrop dizisinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. 2011 yılında YG Entertainment tarafından düzenlenen seçmelere katılıp seçilmiş ve 5 yıl stajyerlik eğitimi aldıktan sonra 8 Ağustos 2016'da YG Entertainment tarafından kurulan Güney Koreli kız müzik grubu Blackpink'in görseli ve lider vokali olarak çıkış yapmıştır. 2021 yılında Snowdrop dizisinde başrol oyuncusu olarak yer aldı.