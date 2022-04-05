Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan oyuncu Tuan Tunalı yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan oyuncu Tuan Tunalı, yüzünden yaralandı.

Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan oyuncu Tuan Tunalı yaralandı

Haberler - Anadolu Ajansı 05.04.2022 - 10:54

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Oyuncu Tuan Tunalı, Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi'nde kaldığı otelin sokağında yürüyüş yaparken, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. 

Köpeğin ısırmasıyla yüzünden yaralanan Tunalı, sağlık merkezine giderek yüzüne pansuman yaptırdı ve kuduz aşısı oldu.

Tunalı, ciddi bir sorunun olmadığını belirterek, "Gece karanlıkta bir köpek sevmek istedim. Belki ben biraz fazla ileri gitmiş olabilirim. de haliyle refleks olarak bir tepki verdi. Korkulacak bir durum yok. Canları sevmeye devam edelim" dedi.

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