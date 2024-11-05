Boğaz manzaralı villasını satıyor mu? Serdar Ortaç'tan açıklama geldi

"KUMAR YÜZÜNDEN NE KADAR KAYBETTİN?"

Son dönemde geçmişe dair pişmanlıklarını sık sık dile getiren Serdar Ortaç, kumar alışkanlığı ile ilgili konuşmuştu.

Ortaç, "Ne kadar kaybettin?" sorusuna "Çok çok. Rakam veremem, bugünün parasıyla aynı olmaz. 10-15 tane ev gitti. Her yerde ev vardı. Ali Sami Yen Stadı'nın yanında 10-11 katlı gökdelenim vardı. Rakam bulamıyorum, dünya gitti! Bir oturduğum ev kaldı, bunun da borçları var. Olsun, sağlığım gitti o gelsin" yanıtını vermişti.