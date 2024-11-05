Boğaz manzaralı villasını satıyor mu? Serdar Ortaç'tan açıklama geldi
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, evinin satılacağına dair yapılan haberler hakkında açıklama yaptı.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın kumar borçları nedeniyle evini satışa çıkardığı iddia edildi. Ortaç'ın lüks evinin 10 milyon dolar değerinde olduğu öne sürüldü.
Ortaç sosyal medya hesabında "Şimdi uyandım. Her yerde 'Serdar evini satıyor' haberleri çıkmış. Hepsi külliyen yalan" açıklamasında bulundu.
"KUMAR YÜZÜNDEN NE KADAR KAYBETTİN?"
Son dönemde geçmişe dair pişmanlıklarını sık sık dile getiren Serdar Ortaç, kumar alışkanlığı ile ilgili konuşmuştu.
Ortaç, "Ne kadar kaybettin?" sorusuna "Çok çok. Rakam veremem, bugünün parasıyla aynı olmaz. 10-15 tane ev gitti. Her yerde ev vardı. Ali Sami Yen Stadı'nın yanında 10-11 katlı gökdelenim vardı. Rakam bulamıyorum, dünya gitti! Bir oturduğum ev kaldı, bunun da borçları var. Olsun, sağlığım gitti o gelsin" yanıtını vermişti.
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