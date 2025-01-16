Bollywood yıldızı Saif Ali Khan'ın korku dolu anları: Evine giren saldırgan tarafından bıçaklandı

Bollywood yıldızlarından Saif Ali Khan, Hindistan'ın Mumbai kentindeki dairesine gece saatlerinde giren bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

Boynundan, omurgasından ve elinden bıçaklanan 54 yaşındaki Hint oyuncu hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, Khan'ın hayati tehlikeyi atlattığı, iyileşme sürecinde olduğu ifade edildi.

Khan'ı ameliyat eden doktorlardan Nitin Dange, "Omurgasına saplanan bıçak nedeniyle torasik omuriliğinde büyük bir yaralanma oldu. Bıçağı çıkarmak ve ayrıca sızan omurilik sıvısını onarmak için ameliyat edildi" şeklinde konuştu.



Saldırgan ise ünlü oyuncuyu bıçakladıktan sonra kayıplara karıştı.

