Bora Akkaş kimdir? Nesrin Cavadzade'li videoyla gündeme gelen Bora Akkaş kaç yaşında, evli mi?

Bora Akkaş, 12 Ekim 1990 İstanbul doğumlu oyuncudur.



Akkaş, öncelikle şehir tiyatrolarında eğitim almıştır ve ilk kez "Gönlümdeki Köşk Olmasa" isimli filmde rol almıştır. Bu filmdeki performansı sayesinde Altın Portakal ödülünü almıştır.



"Hakunamatata" isimli müzik grubunun bas gitar üyesi olarak müzik alanında çalışmalar yapmaktadır. Başlarda A4 Records çatısında çalışmalarına başlamıştır, daha sonra A4 Records'la yolunu ayırıp çalışmalarına devam etmiş ve birçok track yapmıştır.



2008 yılında Miller'ın yaptığı "Miller Music Factory" yarışmasına Deniz Gürzumar'la birlikte "Bize Kızma" isimli parçayla katılmış ve ikinci olmuştur. Bu sırada çeşitli dizilerde rol alarak oyunculuğa devam etmiştir. 2009 senesinde "Adab-ı Muaşeret" isminde 3. sinema filminde oynamıştır. Aynı zamanda müzik dünyasında Doğa Bora adıyla bilinmektedir. Genellikle gençlere hitap eden rap şarkılar söylemektedir.



2009-2011 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Zekai Kirişçi karakterini canlandırmıştır. Annem Uyurken adlı dizide Mert karakterini canlandırmış ve dizi 15 Ağustos 2012 tarihinde sona ermiştir.



Kısa bir süre için Her Şey Yolunda Merkez, Bebek İşi ve Yüksek Giriş adlı üç dizide aynı anda rol alması ile son zamanda dikkat çekmiştir. Bazı kesimler ise aynı anda üç dizide oynamasına tepki göstermiştir.



19 Ağustos 2017 tarihinde kendisi gibi oyuncu Seda Türkmen ile evlenmiştir. Ağustos 2019'da, Türkmen avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak Bora Akkaş'a boşanma davası açtı. Türkmen ile Akkaş, Eylül 2019'da anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.



Şubat 2023'te, blogger Oben Alkan ile evlendi.