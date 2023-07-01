Bora Akkaş Nesrin Cavadzade'li video sonrası hamile eşinden özür diledi

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, "Üç Kuruş" dizisinde birlikte rol aldığı Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü daha önce çekilen bir video ile kutlamıştı. Cavadzade ünlü oyuncu için "Seni çok ama çok seviyorum! İyi ki varsın, iyi ki arkadaşımsın" notunu düşmüştü.
GÖĞSÜNE PARA SIKIŞTIRDI
Ünlü oyuncunun paylaştığı videoda Bora Akkaş'ın, Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar ve tavırları sosyal medyada çok konuşulmuştu. Akkaş, gündem olan video sonrasında doğum için gün sayan hamile eşi Oben Alkan Akkaş'tan özür diledi.
"NESRİN'E PARA TAKMAK BENİM NE HADDİME!"
Bir açıklama yapan Bora Akkaş, "Nesrin'in, Uraz'ın doğum günü için hazırladığı postta yer alan geçen sene çekilmiş o video çok saçma ve talihsiz olmuş. Neden bu video bilmiyorum. Halim ve tavrımdan ya da videonun seçili bölümünden anlaşılmıyor olabilir ama bu aramızdaki şaka idi. Yoksa Nesrin'e para takmak benim ne haddime... Videonun çekildiği tarih, oturduğumuz masa, arkadaşlarımız ve bu olayın başında sonunda ne olduğu görünmediği için toplum tarafından hoş karşılanmayan her şeyi anlıyorum. Bunun eşimin doğuma bu kadar yakın bir zamanda bir mesele haline gelmesinden derin mutsuzluk duyuyorum. Konu, sadece Uraz'ın doğum günü olmalıydı. Görüntünün yarattığı bu kötü duygular için eşim Oben'den özür dilerim. Bu konu özelinde beni yargılayan insanlara mutsuzluğumu belirtmek isterim" dedi.
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