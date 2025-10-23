Bora Akkaş ve Oben Alkan’ın kızı yoğun bakımda

Ünlü oyuncu Bora Akkaş, Şubat 2023'te hayatını Oben Alkan ile birleştirmişti. Çiftin aynı yıl Suzan isimli kızları dünyaya gelmişti. Küçük Suzan'ın zatürre geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Oben Alkan, "Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hâlâ yoğun bakımdayız. 'Yarın çıkar' diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar" ifadelerini kullandı.