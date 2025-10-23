Bora Akkaş ve Oben Alkan’ın kızı yoğun bakımda
Oyuncu Bora Akkaş ve Oben Alkan'ın iki yaşındaki kızları Suzan'ın 4 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Bora Akkaş, Şubat 2023'te hayatını Oben Alkan ile birleştirmişti. Çiftin aynı yıl Suzan isimli kızları dünyaya gelmişti.
Küçük Suzan'ın zatürre geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi.
Oben Alkan'ın Instagram paylaşımı
Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Oben Alkan, "Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hâlâ yoğun bakımdayız. 'Yarın çıkar' diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar" ifadelerini kullandı.
