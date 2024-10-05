Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan'dan kızıyla yeni kareler

"Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı "Zekai" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Bora Akkaş , yaklaşık 2 yıl aşk yaşadığı Oben Alkan ile Şubat 2023'te dünyaevine girmişti. İtalya'nın Milano şehrinde evlenen ünlü çift, nikahtan kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyurmuştu. Bora Akkaş ile Oben Alkan, geçtiğimiz haziran ayında ilk çocuklarına kavuştu. İkili, kızlarına Suzan adını verdi.

"DİŞLERİNİ GÖSTER"

Zaman zaman kızıyla fotoğraflarını paylaşan Oben Alkan, bu karelere yenilerini ekledi. Alkan, minik kızı Suzan ile pozlarına "Dişlerini göster" notunu düştü.

Anne kızın fotoğraflarına binlerce beğeni ve "Bu ne tatlılık", "Maşallah", "Böyle poz vermeye nasıl ikna ettin?" gibi yorumlar yapıldı.