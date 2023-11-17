Bora Akkaş'tan kızı Suzan ile yeni kare: Büyüdüğü için kolumda uyuyamıyor

"ZAMAN ÇOK HIZLI GEÇİYOR"



Kızı Suzan'ı kolunda tutan Akkaş, paylaşımına "Zaman çok hızlı geçiyor, ciğerimin köşesi şu anda büyüdüğü için şu şekil kolumda uyuyamıyor" notunu düştü.

HAMİLELİĞİ BÖYLE DUYURMUŞTU Öte yandan nikahtan kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyuran ünlü ikiliden Oben Alkan, "Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan beş küçük barnakcık" ifadelerini kullanmıştı.