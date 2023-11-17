Bora Akkaş'tan kızı Suzan ile yeni kare: Büyüdüğü için kolumda uyuyamıyor

"Geniş Aile" dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Bora Akkaş, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Oben Alkan ile Şubat 2023'ta İtalya'nın Milano şehrinde dünyaevine girmişti.
Mutlu birliktelikleri süren ünlü çift, geçtiğimiz aylarda ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Kızlarına Suzan adını veren çiftten Akkaş, bebeğiyle objektif karşısına geçti.
"ZAMAN ÇOK HIZLI GEÇİYOR"
Kızı Suzan'ı kolunda tutan Akkaş, paylaşımına "Zaman çok hızlı geçiyor, ciğerimin köşesi şu anda büyüdüğü için şu şekil kolumda uyuyamıyor" notunu düştü.
HAMİLELİĞİ BÖYLE DUYURMUŞTU
Öte yandan nikahtan kısa bir süre sonra bebek beklediklerini duyuran ünlü ikiliden Oben Alkan, "Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan beş küçük barnakcık" ifadelerini kullanmıştı.
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