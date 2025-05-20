Boran Kuzum ile Jennifer Lawrence aynı karede

78. Cannes Film Festivali görkemli kırmızı halısı ve ünlü konuklarıyla devam ediyor. Altın Palmiye ödülünün verileceği festivalde Lynne Ramsay imzalı Die, My Love filmi gösterildi.



Jennifer Lawrence ile Robert Pattinson'ın başrollerini paylaştığı Die, My Love adlı film, 9 dakika boyunda ayakta alkışlandı.

"POZ VERMEK YERİNE JENNIFER LAWRENCE'I İZLEDİM"



Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Boran Kuzum, filmin galasına katıldı. Sosyal medya hesabında galadan kareler paylaşan oyuncu, Jennifer Lawrence ile karesini paylaştı.



Kuzum paylaşımına "Kırmızı halıya geç kalmıştım ve film yıldızlarının sırasıydı. Kırmızı halıda poz vermek yerine Jennifer Lawrence'ı izledim, ona bayılıyorum." notunu düştü.

Film, Lawrence'ın 2023 tarihli No Hard Feelings filminden sonraki ilk projesi olma özelliği taşıyor. Oyuncu, 2013 yılında Silver Linings Playbook filmiyle Oscar kazandı.



FİLM HAKKINDA



Ariana Harwicz'in 2017 tarihli romanından uyarlanan gilm, evlilik ve annelik talepleri karşısında bunalan bir kadının psikolojik çöküşünü anlatıyor.



Filmde Lawrence ve Pattinson'a LaKeith Stanfield, Sissy Spacek ve Nick Nolte gibi isimler eşlik ediyor.

