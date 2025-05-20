Boran Kuzum ile Jennifer Lawrence aynı karede

Ünlü oyuncu Boran Kuzum, Cannes Film Festivali'nde Jennifer Lawrence'ın film galasına katıldı.

Boran Kuzum ile Jennifer Lawrence aynı karede

78. görkemli kırmızı halısı ve ünlü konuklarıyla devam ediyor. Altın Palmiye ödülünün verileceği festivalde Lynne Ramsay imzalı Die, My Love filmi gösterildi.

ile Robert Pattinson'ın başrollerini paylaştığı Die, My Love adlı film, 9 dakika boyunda ayakta alkışlandı.

Boran Kuzum ile Jennifer Lawrence aynı karede - 1

"POZ VERMEK YERİNE JENNIFER LAWRENCE'I İZLEDİM"

Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Boran Kuzum, filmin galasına katıldı. Sosyal medya hesabında galadan kareler paylaşan oyuncu, ile karesini paylaştı.

Kuzum paylaşımına "Kırmızı halıya geç kalmıştım ve film yıldızlarının sırasıydı. Kırmızı halıda poz vermek yerine Jennifer Lawrence'ı izledim, ona bayılıyorum." notunu düştü.

Boran Kuzum ile Jennifer Lawrence aynı karede - 2

Film, Lawrence'ın 2023 tarihli No Hard Feelings filminden sonraki ilk projesi olma özelliği taşıyor. Oyuncu, 2013 yılında Silver Linings Playbook filmiyle Oscar kazandı.

FİLM HAKKINDA

Ariana Harwicz'in 2017 tarihli romanından uyarlanan gilm, evlilik ve annelik talepleri karşısında bunalan bir kadının psikolojik çöküşünü anlatıyor.

Filmde Lawrence ve Pattinson'a LaKeith Stanfield, Sissy Spacek ve Nick Nolte gibi isimler eşlik ediyor.

Jennifer Lawrence'ın yeni filmi Cannes'da

Jennifer Lawrence'ın yeni filmi Cannes'da

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