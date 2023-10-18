Boşanma aşamasında olan Sophia Bush yeni bir aşka yelken açtı

Birçok dizi ve filmde rol alan ABD'li aktris Sophia Bush, 2022 yılında Grant Hughes’la ikinci evililiğini yapmıştı. Ünlü çift, 13 ay evli kalmış ve 4 Ağustos’ta boşanma davası açmıştı.
Bu süreçte kadın futbolcu Ashlyn Harris (37) de 2019'da dünyaevine girdiği eşi Ali Krieger’e boşanma davası açtı.
TMZ'nin haberine göre; dava süreçleri sırasında yolları kesişen Bush ve Harris'in birlikte olduğu ortaya çıktı.
BİRKAÇ HAFTA ÖNCE İLK RANDEVULARINA ÇIKTILAR
Birbirini bir süredir tanıyan ikili, 19 Haziran’da Fransa’daki Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali’nde aynı panelde konuşmuşlardı.
Sahnede birbiriyle flört eden ve gülen Bush ve Harris'in uzun yıllardır aynı sosyal çevrede yaşadıkları, arkadaş oldukları ve birkaç hafta önce ilk randevularına çıktıkları öğrenildi.
"BOŞANMA DAVALARINI AYLAR ÖNCE AÇTILAR"
Çifte yakın bir kaynak, “Kamuoyu için yeni bir bilgi olmasına rağmen, Ashlyn ve Ali’nin boşanması aylar önce başladı ve yazdan beri ayrı yaşıyorlar” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Grant Hughes-Sophia Bush çiftinin çocukları olmasa da Ashlyn Harris ile Ali Krieger'in evlat edindikleri iki çocukları bulunuyor.
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