Boşanma aşamasında olan Sophia Bush yeni bir aşka yelken açtı

"BOŞANMA DAVALARINI AYLAR ÖNCE AÇTILAR"

Çifte yakın bir kaynak, “Kamuoyu için yeni bir bilgi olmasına rağmen, Ashlyn ve Ali’nin boşanması aylar önce başladı ve yazdan beri ayrı yaşıyorlar” ifadelerini kullandı.



Öte yandan Grant Hughes-Sophia Bush çiftinin çocukları olmasa da Ashlyn Harris ile Ali Krieger'in evlat edindikleri iki çocukları bulunuyor.