Böyle benzerlik görülmedi! Saadet Işık Aksoy ile Hande Şubaşı yan yana

Son olarak Şahmaran ve Asaf gibi yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya hesabından meslektaşı Hande Subaşı ile bir araya geldi.



41 yaşındaki Aksoy, kendisi gibi oyuncu olan Hande Subaşı ile pozunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

