Böyle benzerlik görülmedi! Saadet Işık Aksoy ile Hande Şubaşı yan yana
Saadet Işıl Aksoy ve Hande Subaşı'nın benzerliği sosyal medya gündem oldu. Aksoy, "İnanmazsınız ama aynı kişi değiliz biz" notuyla paylaşım yaptı.
Son olarak Şahmaran ve Asaf gibi yapımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya hesabından meslektaşı Hande Subaşı ile bir araya geldi.
41 yaşındaki Aksoy, kendisi gibi oyuncu olan Hande Subaşı ile pozunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
Aksoy, "İnanmazsınız ama aynı kişi değiliz biz" notuyla paylaşım yaptı. İki oyuncunun benzerliği sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
40 yaşında Hande Subaşı, Diriliş Ertuğrul, Bahtiyar Ölmez, Zevcat, Aşk Uykusu, Baht Oyunu, Propaganda 2 ve Anadolu Kartalları gibi yapımlarla tanınıyor.
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