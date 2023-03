Brad Pitt 39 milyon dolarlık malikanesini satmayı başardı

EMEKLİ Mİ OLUYOR?



Once Upon a Time… in Hollywood' filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde oyuncu olarak ilk Oscar'ını kazanan ve tüm zamanların en iyi aktörleri arasında gösterilen Brad Pitt'in emekli olacağı iddia edilmişti.



Oyuncu, CNBC’nin haberine göre, Plan B adlı prodüksiyon şirketindeki hisselerinin yüzde 60’ını satmıştı ve oyuncu bu satıştan yüz milyonlarca dolar kazanmıştı.



Bazı kaynaklara göre oyuncunun yapım şirketinin hisselerini satması Pitt’in “yarı emekli” olacağının göstergesi.