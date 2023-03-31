Brad Pitt 39 milyon dolarlık malikanesini satmayı başardı

Son dönemde Suikast Treni ve Babylon filmleriyle gündeme gelen ünlü oyuncu Brad Pitt, Angelina Jolie ve çocuklarıyla paylaştığı Los Angeles'taki evini geçtiğimiz aylarda satışa çıkarmıştı. 30 yıldır sahibi olduğu ev için bir alıcı bulmayı başaran Pitt, TMZ'nin haberine göre malikanesini 39 milyon dolara sattı.
Malikaneyi 1994 yılında Cassandra Peterson’dan 1,7 milyon dolara satın alan 59 yaşındaki oyuncu, bu satın almadan sonra, evin bitişiğindeki birkaç araziyi de satın almaya devam etti ve bir yüzme havuzu, tenis kortu, hatta bir de buz pateni pisti yaptırdı.
ÇOCUKLARINI BURADA BÜYÜTTÜLER
Hollywood'un bir dönem en gözde çifti olan Jolie ve Pitt ikilisi, yollarını ayırana kadar çocuklarını bu evde büyüttü. 2016’da ayrıldıktan sonra da ayrı evlerde yaşamaya başlayan çift, hâlâ çocukların velayeti için anlaşmaya çalışıyor.
PİTT'İN SUÇLAMALARINA SESSİZ KALMADI
Öte yandan eski eşi Brad Pitt ve ekibinin Fransız şaraphanesini ele geçirmek için birtakım işler çevirdiğini ve boşanma ve velayet davasından dolayı Pitt'in kendisinden öç almak istediğini belirten Angelina Jolie, Pitt'in kendisi için ortaya attığı iddialara sert eleştirilerde bulunmuştu.
RadarOnline.com adlı sitenin elde ettiği dava belgelerine göre, Jolie’nin Brad’in kendisine yönelik ithamlarını ve yasal adımlarını “Boş, kötü niyetli ve problemli bir düzenin parçası” olarak gördüğü ortaya çıkmıştı.
EMEKLİ Mİ OLUYOR?
Once Upon a Time… in Hollywood' filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde oyuncu olarak ilk Oscar'ını kazanan ve tüm zamanların en iyi aktörleri arasında gösterilen Brad Pitt'in emekli olacağı iddia edilmişti.
Oyuncu, CNBC’nin haberine göre, Plan B adlı prodüksiyon şirketindeki hisselerinin yüzde 60’ını satmıştı ve oyuncu bu satıştan yüz milyonlarca dolar kazanmıştı.
Bazı kaynaklara göre oyuncunun yapım şirketinin hisselerini satması Pitt’in “yarı emekli” olacağının göstergesi.
HOLLYWOOD'U TERK EDEBİLİR
Page Six’in haberine göre, Pitt hayatının daha huzurlu bir evresine adım atmak ve “yarı emekliliğin” nasıl bir şey olduğunu keşfetmek istiyor. Yıldızın oyunculuğa devam etse bile diğer sorumluluklarını azaltacağı, Hollywood’u terk edip Fransa’ya yerleşeceği ise diğer iddialar arasında yer alıyor.