Brad Pitt ve Ines de Ramon aşkı doludizgin devam ediyor

Çifte yakın bazı kaynaklar, Ines de Ramon'un her zaman Brad Pitt'in arkasında durduğunu ve ona ihtiyaç duyduğu alanı tanıdığını ifade etti.

People dergisinde yer alan iddialara göre, 61 yaşındaki Brad Pitt ile 32 yaşındaki Ramon’un ilişkisi, gün gittikçe daha ciddi bir noktaya evriliyor. Genç tasarımcının, Brad Pitt'in hayatına büyük bir huzur getirdiği ileri sürüldü.



Brad Pitt ve Angelina Jolie arasındaki sancılı boşanma süreci, Aralık 2024’te resmen tamamlandı. Jolie, boşanma davasını ilk kez Eylül 2016’da açmıştı. İkilinin Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adında altı çocuğu bulunuyor. Çift, 2000’lerin ortasında aşk yaşamaya başlamış ve 2014 yılında evlenmişti.

