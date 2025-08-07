Brad Pitt’in anne acısı: Jane Pitt hayatını kaybetti

Brad Pitt’in yanı sıra Doug ve Julie adında iki çocuğu daha bulunan Jane Pitt'in torunu Sydney Pitt, büyükannesine sosyal medya üzerinden veda etti.

Sydney Pitt'in paylaşımında büyükannesinin çok büyük bir kalbe sahip olduğunu ve herkese ve her şeye karşı derin bir ilgi duyduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"...Henüz gitmene hazır değildik ama şimdi özgürce şarkı söyleyip, dans ettiğini bilmek içimizi rahatlatıyor..."