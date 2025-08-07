Brad Pitt’in anne acısı: Jane Pitt hayatını kaybetti

Şimdilerde Bir Zamanlar... Hollywood'da filminin devam projesiyle adından söz ettiren Brad Pitt'in annesi Jane Pitt, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Brad Pitt’in anne acısı: Jane Pitt hayatını kaybetti

Son olarak Formula 1 filminde rol alan yıldızı 'in annesi Jane Etta Pitt, 5 Ağustos 2025 Salı günü 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Missouri eyaletinin Springfield kentinde yaşamını sürdüren Jane Pitt'in vefatını TMZ duyurdu.

Brad Pitt’in anne acısı: Jane Pitt hayatını kaybetti - 1

’in yanı sıra Doug ve Julie adında iki çocuğu daha bulunan Jane Pitt'in torunu Sydney Pitt, büyükannesine sosyal medya üzerinden veda etti.

Sydney Pitt'in paylaşımında büyükannesinin çok büyük bir kalbe sahip olduğunu ve herkese ve her şeye karşı derin bir ilgi duyduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"...Henüz gitmene hazır değildik ama şimdi özgürce şarkı söyleyip, dans ettiğini bilmek içimizi rahatlatıyor..."

Brad Pitt’in anne acısı: Jane Pitt hayatını kaybetti - 2

"SENİ SEVİYORUM ANNE"

Öte yandan Oscar ödüllü oyuncu , birkaç ay önce Savannah Guthrie'nin sunduğu Today Show'a konuk olmuştu.

Ünlü oyuncu, programda "Anneme selam söylemeliyim çünkü her sabah seni izliyor" demiş ve annesine "Seni seviyorum" diye seslenmişti.

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