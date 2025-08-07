Brad Pitt’in anne acısı: Jane Pitt hayatını kaybetti
Şimdilerde Bir Zamanlar... Hollywood'da filminin devam projesiyle adından söz ettiren Brad Pitt'in annesi Jane Pitt, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Son olarak Formula 1 filminde rol alan Hollywood yıldızı Brad Pitt'in annesi Jane Etta Pitt, 5 Ağustos 2025 Salı günü 84 yaşında yaşamını yitirdi.
Missouri eyaletinin Springfield kentinde yaşamını sürdüren Jane Pitt'in vefatını TMZ duyurdu.
Brad Pitt’in yanı sıra Doug ve Julie adında iki çocuğu daha bulunan Jane Pitt'in torunu Sydney Pitt, büyükannesine sosyal medya üzerinden veda etti.
Sydney Pitt'in paylaşımında büyükannesinin çok büyük bir kalbe sahip olduğunu ve herkese ve her şeye karşı derin bir ilgi duyduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
"...Henüz gitmene hazır değildik ama şimdi özgürce şarkı söyleyip, dans ettiğini bilmek içimizi rahatlatıyor..."
"SENİ SEVİYORUM ANNE"
Öte yandan Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt, birkaç ay önce Savannah Guthrie'nin sunduğu Today Show'a konuk olmuştu.
Ünlü oyuncu, programda "Anneme selam söylemeliyim çünkü her sabah seni izliyor" demiş ve annesine "Seni seviyorum" diye seslenmişti.
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