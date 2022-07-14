Bradley Cooper ile Huma Abedin birlikteliği

Üç yıl önce Rus model Irina Shayk'tan ayrılan ABD'li oyuncu Bradley Cooper (47), iddialara göre gönlünü ABD eski Dışişleri Bakanı, eski First Lady ve eski başkan adayı Hillary Clinton'ın yardımcısı Huma Abedin'e (45) kaptırdı.



Birkaç aydır gizlice buluşan çift bir derginin çekimlerinde tanıştı.



Öte yandan Huma Abedin'in 2010 yılında evlenip 7 yıl sonra ayrıldığı ve bir çocukları bulunan eski eşi Anthony Weiner, reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girdiği için 2017'de 21 ay hapis cezası almıştı.