Bradley Cooper'ın hırsızlık yapan bir adama benzemesi gündem oldu

Haberler - ntv.com.tr 07.08.2022 - 16:25
Limitsiz, Joy, Bir Yıldız Doğuyor ve Keskin Nişancı gibi başarılı yapımlarla tanınan Bradley Cooper şu sıralar oldukça enteresan bir konu ile gündemde. Amerika’da Georgia’da bir mağazada hırsızlık yapan bir adam, Cooper’a olan benzerliğiyle dikkat çekti. Fox News’un “Bradley Cooper'ın ikizi” olarak tanımladığı şahıs polis tarafından aranıyor.
HIRSIZLIK YAPTI
Henry County Polis Departmanı Facebook sayfasında aranan şahsın görüntüsünü paylaştı. Amerika’daki Home Depot adlı mağazadan yüzlerce dolar değerinde hırsızlık yapan adamın Cooper’a olan benzerliği sosyal medyada yankı uyandırdı. İnternette Cooper'ın hırsızlık yapması üzerine espriler dolaşmaya başladı.
YENİ BİRLİKTELİĞİ
Bir dönem Rus model Irina Shayk'la birlikteliği çok konuşulan oyuncu Bradley Cooper'ın ABD'li siyasetçi Huma Abedin ile yeni birlikteliğe yelken açtığı iddia edildi.