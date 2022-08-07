Bradley Cooper'ın hırsızlık yapan bir adama benzemesi gündem oldu

Limitsiz, Joy, Bir Yıldız Doğuyor ve Keskin Nişancı gibi başarılı yapımlarla tanınan Bradley Cooper şu sıralar oldukça enteresan bir konu ile gündemde. Amerika’da Georgia’da bir mağazada hırsızlık yapan bir adam, Cooper’a olan benzerliğiyle dikkat çekti. Fox News’un “Bradley Cooper'ın ikizi” olarak tanımladığı şahıs polis tarafından aranıyor.

