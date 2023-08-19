Britney Spears ayrılık kararıyla ilgili ilk kez konuştu

EŞİNDEN AÇIKLAMA

29 yaşındaki Asghari ayrılık haberinin ardından ilk kez açıklama yapmıştı. Geçtiğimiz yıl haziran ayında Spears ile görkemli bir törenle dünyaevine giren Asghari, "6 yıllık sevgi ve bağlılığın ardından eşim ve ben yolculuğumuza ayrı bir şekilde devam etmeye karar verdik. Birbirimize hep sevgi ve saygı duyacağız. Onun için en iyisini diliyorum. Olur böyle şeyler!" ifadelerini kullanmıştı.



UZLAŞILAMAZ FARKLILIKLAR" İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ



Model ve şarkıcı "Bu konuda mahremiyet istemek saçma gibi görünüyor o yüzden medyadan nazik ve düşünceli olmalarını rica ediyorum" dedi. Asghari, çarşamba günü Spears'tan ayrılmak için mahkmeye başvurdu. Modelin boşanma dilekçesinde "uzlaşılamaz farklılıklar" nedeniyle ayrıldıkları ifadesi yer aldı.

ŞİDDET İDDİASI



TMZ'nin haberine göre, Sam Asghari yakınlarına Spears'ın kendisine saldırdığını ve uyurken gözünü morarttığını söyledi. 7 yıldır Spears ile birlikte olan Asghari, iddialara göre arkadaşlarına şarkıcının kendisine saldırmasından yakınıyordu.