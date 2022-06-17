Britney Spears düğün sonrası sosyal medya hesabını kapattı

Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears sosyal medya hesabını kapattı. Geçtiğimiz hafta evlenen şarkıcının çok konuşulan düğününün ardından sosyal medyadan uzaklaşması dikkat çekti.

Britney Spears düğün sonrası sosyal medya hesabını kapattı

Haberler - ntv.com.tr 17.06.2022 - 10:46

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Britney Spears Los Angeles’ta 12 milyon dolara malikane satın aldı

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Britney Spears'ın düğününe Madonna, Selena Gomez ve Paris Hilton gibi birçok ünlü isim katıldı

Britney Spears'ın düğününe Madonna, Selena Gomez ve Paris Hilton gibi birçok ünlü isim katıldı

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Kısa bir süre önce nişanlısı Sam Ashgari ile Los Angeles'ta evlenen düğünün ardından sosyal medya hesabını kapattı.

40 yaşındaki Spears'ın çok ses getiren düğünü sonrası Instagram hesabını kapatması dikkat çekti.

HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ 

Şarkıcının hayranları da Spears’ın sosyal medya hesabını kapatmasına tepki gösterdi. Düğün sonrası mutlu gününden kareleri de sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

Daha öncede sosyal medya hesaplarını kapatan şarkıcının hesabını neden kapattığı henüz belli değil.

Pop müziğin yıldızı Spears ve uzun süredir beraber olduğu nişanlısı Sam Asghari geçtiğimiz hafta yakın dostlarının katıldığı renkli bir düğünle hayatlarını birleştirdi.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan çifti bu mutlu günlerinde yakın dostları da yalnız bırakmazken, Madonna, Spears'ın eski dostu Paris Hilton, Donatelle Versace ve oyuncu Drew Barrymore davete katılan isimler arasındaydı.

12 MİLYON DOLARA MALİKANE SATIN ALDI

Şarkıcı yakın zamanda Los Angeles'ta yaklaşık 12 milyon dolara satın aldığı malikanesiyle de gündeme gelmişti.

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