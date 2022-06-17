Britney Spears düğün sonrası sosyal medya hesabını kapattı

Kısa bir süre önce nişanlısı Sam Ashgari ile Los Angeles'ta evlenen Britney Spears düğünün ardından sosyal medya hesabını kapattı.



40 yaşındaki Spears'ın çok ses getiren düğünü sonrası Instagram hesabını kapatması dikkat çekti.



HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Şarkıcının hayranları da Spears’ın sosyal medya hesabını kapatmasına tepki gösterdi. Düğün sonrası mutlu gününden kareleri de sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.



Daha öncede sosyal medya hesaplarını kapatan şarkıcının hesabını neden kapattığı henüz belli değil.

