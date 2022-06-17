Britney Spears düğün sonrası sosyal medya hesabını kapattı

Haberler - ntv.com.tr 17.06.2022 - 10:46
Kısa bir süre önce nişanlısı Sam Ashgari ile Los Angeles'ta evlenen Britney Spears düğünün ardından sosyal medya hesabını kapattı.
40 yaşındaki Spears'ın çok ses getiren düğünü sonrası Instagram hesabını kapatması dikkat çekti.
HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ
Şarkıcının hayranları da Spears’ın sosyal medya hesabını kapatmasına tepki gösterdi. Düğün sonrası mutlu gününden kareleri de sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.
Daha öncede sosyal medya hesaplarını kapatan şarkıcının hesabını neden kapattığı henüz belli değil.
Pop müziğin yıldızı Spears ve uzun süredir beraber olduğu nişanlısı Sam Asghari geçtiğimiz hafta yakın dostlarının katıldığı renkli bir düğünle hayatlarını birleştirdi.
DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI
Öte yandan çifti bu mutlu günlerinde yakın dostları da yalnız bırakmazken, Madonna, Spears'ın eski dostu Paris Hilton, Donatelle Versace ve oyuncu Drew Barrymore davete katılan isimler arasındaydı.
12 MİLYON DOLARA MALİKANE SATIN ALDI
Şarkıcı yakın zamanda Los Angeles'ta yaklaşık 12 milyon dolara satın aldığı malikanesiyle de gündeme gelmişti.