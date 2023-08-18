Britney Spears ile ayrılma kararı alan Sam Asghari'den ilk açıklama

"UZLAŞILAMAZ FARKLILIKLAR" İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Model ve şarkıcı "Bu konuda mahremiyet istemek saçma gibi görünüyor o yüzden medyadan nazik ve düşünceli olmalarını rica ediyorum" dedi.



Asghari, çarşamba günü Spears'tan ayrılmak için mahkmeye başvurdu. Modelin boşanma dilekçesinde "uzlaşılamaz farklılıklar" nedeniyle ayrıldıkları ifadesi yer aldı.



ŞİDDET İDDİASI

TMZ'nin haberine göre, Sam Asghari yakınlarına Spears'ın kendisine saldırdığını ve uyurken gözünü morarttığını söyledi. 7 yıldır Spears ile birlikte olan Asghari, iddialara göre arkadaşlarına şarkıcının kendisine saldırmasından yakınıyordu.

