Britney Spears ile ayrılma kararı alan Sam Asghari'den ilk açıklama

Pop müziğin yıldızı Britney Spears ve Sam Asghari 14 aylık evliliğin ardından boşanma kararı aldı.
29 yaşındaki Asghari ayrılık haberinin ardından ilk kez açıklama yaptı. Geçtiğimiz yıl haziran ayında Spears ile görkemli bir törenle dünyaevine giren Asghari, "6 yıllık sevgi ve bağlılığın ardından eşim ve ben yolculuğumuza ayrı bir şekilde devam etmeye karar verdik. Birbirimize hep sevgi ve saygı duyacağız. Onun için en iyisini diliyorum. Olur böyle şeyler!" ifadelerini kullandı.
"UZLAŞILAMAZ FARKLILIKLAR" İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ
Model ve şarkıcı "Bu konuda mahremiyet istemek saçma gibi görünüyor o yüzden medyadan nazik ve düşünceli olmalarını rica ediyorum" dedi.
Asghari, çarşamba günü Spears'tan ayrılmak için mahkmeye başvurdu. Modelin boşanma dilekçesinde "uzlaşılamaz farklılıklar" nedeniyle ayrıldıkları ifadesi yer aldı.
ŞİDDET İDDİASI
TMZ'nin haberine göre, Sam Asghari yakınlarına Spears'ın kendisine saldırdığını ve uyurken gözünü morarttığını söyledi. 7 yıldır Spears ile birlikte olan Asghari, iddialara göre arkadaşlarına şarkıcının kendisine saldırmasından yakınıyordu.
EN İYİ AVUKATLARLA ÇALIŞIYOR
Hollywood'un ünlü isimlerinin avukatlığını yapan Laura Wesser ile anlaşan Spears'ın daha öncesinde evlilik sözleşmesi yaptığı biliniyor. Şarkıcının bu sayede varlıklarını koruyabileceği bildirildi.
ALDATMA İDDİALARI GÜNDEMDE
TMZ'nin haberine göre, aldatma iddialarının ardından Sam Asghari, şarkıcıdan ayrılmak için mahkemeye başvurdu.
Entertainment Tonight'a konuşan bir kaynak ise "Britney tüm aldatma iddialarını reddediyor. Şu an çok kırılgan çünkü bu durum, eski anıları ona hatırlattı. Çocukları Hawaii'ye taşındıktan sonra en son ihtiyacı olan şey bu boşanmaydı" dedi.
Eğitmen, oyuncu ve model olan Sam Asghari, 2021 eylül ayında şarkıcıya evlenme teklifi etti ve çift geçtiğimiz yıl haziran ayında dünyaevine girdi. 2016 yılında şarkıcının "Slumber Party" klibinin çekimlerinde tanışan ikili, evlenmeden önce neredeyse beş yıldır birliktelik yaşıyordu.
Çiftin görkemli düğününe Madonna, Spears'ın eski dostu Paris Hilton, Selena Gomez, Donatelle Versace ve oyuncu Drew Barrymore gibi isimler katılmıştı.
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