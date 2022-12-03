Britney Spears: Kendimle evlendim

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Britney Spears, yeniden gelin oldu. Saten geceliği ve büyükannesinin duvağıyla kamera karşısına geçen ünlü isim, bu anları takipçileriyle paylaştı.

Britney Spears: Kendimle evlendim

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Son albümünü 2016 yılında piyasaya süren ünlü pop ikonu Britney Spears, Instagram hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Sık sık dans videolarını takipçileriyle paylaşan 41 yaşındaki Spears, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

ŞAŞIRTAN PAYLAŞIM

Saten geceliği ve büyükannesine ait olduğunu söylediği duvak ile kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, yayınladığı videoya "Evet, kendimle evlendim. Sıkıldım, duvağımı beğendim ve bu delilik mi dedim. Yoksa bunda bir şey var mı?" notunu düştü.

"HALA KOCAMLA DA EVLİYİM"

Britney Spears, Sam Asghari ile ayrıldığı konusunda endişelenen hayranlarına da "Evet ama ben hala kocamla da evliyim" ifadeleriyle açıklama yaptı.

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