Britney Spears'ın olaylı uçak yolculuğu: Sigara içti, görevliler uyardı

Pop müziğin tartışmalı ismi Britney Spears, geçtiğimiz Perşembe günü Los Angeles Uluslararası Havalimanı’na (LAX) inişi sırasında polisle karşılaştı. Spears’ın, Meksika’nın Cabo San Lucas kentinden LAX’e giden özel bir jetle yaptığı yolculuk sırasında sigara içmeye kalktığı iddia edildi.

TMZ’nin birden fazla kaynağa dayandırdığı habere göre, 43 yaşındaki şarkıcı henüz uçuş sırasında sigara yakarak kabin görevlilerini alarma geçirdi. Spears’ın uyarılara rağmen “güçlük çıkardığı” belirtildi. Jet iniş yaptığında ise havalimanında güvenlik görevlilerinin Spears’ı beklediği ve olayla ilgili uyarıda bulunup serbest bıraktıkları bildirildi.



Konuyla ilgili olarak Spears’ın temsilcisi herhangi bir açıklamada bulunmazken, özel uçağı kiralayan JSX firmasının sözcüsü de “yaşandığı iddia edilen olaylar hakkında yorum yapmayacaklarını” belirtti.



Britney Spears, son yıllarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve tartışmalı davranışlarıyla sık sık gündeme gelmişti. 2021 yılında 13 yıl süren vesayet sisteminden kurtulan Spears, o tarihten bu yana Instagram’da dans videoları ve kişisel açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl yayınladığı bıçaklı dans videosu sonrası hayranlarının endişelenmesi üzerine yetkililer Spears’ın durumunu kontrol etmişti.

