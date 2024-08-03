Brooklyn Beckham: Omzumu kırdım ama iyiyim

Eski futbolcu David Beckham ile modacı Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, Temmuz 2020'de nişanlandığı ABD'li oyuncu Nicola Peltz'le 2022 yılının nisan ayında dünyaevine girmişti. Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten Brooklyn Beckham, omzunu kırdı. Hastaneden fotoğraf paylaşan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Omzumu kırdım ama her şey iyi.Çünkü bana bakmak için Nicola Peltz var. Seni seviyorum bebeğim." Brooklyn Beckham, nasıl sakatlandığına dair bir açıklama yapmadı.

"AİLEM BANA HİÇ KARIŞMADI" Öte yandan Brooklyn Beckham, daha önce ailesinin kendisine her seçiminde destekçi olduğunu söylemişti. Beckham "Ebeveynlerim ne yaptığımı ya da ne yapmak istediğimi umursamıyorlardı. Ama onlar 'İyi olduğun, alçakgönüllü olduğun, çok çalıştığın sürece her şey yolunda, en önemli şey bu. Ne istersen yapabilirsin ve ne yapmayı seçersen o olur; bir şeyde en iyisi olmaya çalış.' dedi" ifadelerini kulanmıştı.

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