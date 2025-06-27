Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in lüks malikanesi gündem oldu
Bir süredir ailesiyle yaşadığı gerilimle gündemden düşmeyen Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz ile birlikte Beverly Hills’ten 16 milyon dolar değerinde lüks bir malikâne satın aldı.
Altı yatak odası ve yedi banyosu bulunan bu muhteşem ev, Jennifer Aniston ve Jennifer Lawrence gibi isimlerin de mülk sahibi olduğu ünlüler mahallesinde yer alıyor.
Daily Mail'in haberine göre, mülk doğrudan çiftin isimleriyle değil, Nicola Peltz'in avukatı Robert Benun’a bağlı yeni kurulan bir şirket üzerinden alındı.
Şirketin kayıtlarında, Nicola’nın milyarder babası Nelson Peltz’in müşterisi olduğu New York merkezli varlık yönetim şirketi Tag Associates’in CEO’su David Basner da yer alıyor.
Evin özellikleri arasında yüzme havuzu, fitness salonu, ev sineması ve özel İtalyan tasarımları bulunuyor. Çift, geçen yıl 19 milyon dolar fiyatla listelenen malikaneyi, bu yıl 3 milyon dolar indirimle satın aldı.
Evin üzerinde herhangi bir ipotek olmaması, 6 bin 231 metrekarelik bu evin tamamen nakit ödendiği anlamına geliyor. Bu da satın alımda Nicola Peltz'in milyarder babası Nelson Peltz’in etkili olduğu yorumlarına yol açıyor.
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