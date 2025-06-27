Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in lüks malikanesi gündem oldu

Altı yatak odası ve yedi banyosu bulunan bu muhteşem ev, Jennifer Aniston ve Jennifer Lawrence gibi isimlerin de mülk sahibi olduğu ünlüler mahallesinde yer alıyor.



Daily Mail'in haberine göre, mülk doğrudan çiftin isimleriyle değil, Nicola Peltz'in avukatı Robert Benun’a bağlı yeni kurulan bir şirket üzerinden alındı.

Şirketin kayıtlarında, Nicola’nın milyarder babası Nelson Peltz’in müşterisi olduğu New York merkezli varlık yönetim şirketi Tag Associates’in CEO’su David Basner da yer alıyor.