''Brooklyn Beckham'dan babasına darbe''
Babası David Beckham'ın 50. yaş kutlamalarına katılmayan Brooklyn Beckham, eşi Nicola Peltz’in milyarder babası Nelson Peltz’in doğum gününde poz verdi. Bu hamle, bazı kaynaklarda ''Brooklyn Beckham'dan babasına darbe'' olarak yorumlandı.
Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz’in, Mayıs ayında David Beckham’ın doğum günü kutlamalarına katılmamaları dikkat çekmişti. İddialara göre Brooklyn, ailesiyle iletişimini büyük ölçüde kesti.
Tüm bu gelişmelerin ardından, Brooklyn’in kayınpederi Nelson Peltz ile olan samimi görüntüleri dikkat çekti. Nicola Peltz, babasının 83. yaş günü kutlamasından aile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, eşi Brooklyn’in de kayınpederiyle gülümseyerek poz verdiği karelere yer verdi.
''SENİN KIZIN OLDUĞUM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM''
Nicola, paylaşımında babasına şu sözlerle seslendi:
“Doğum günün kutlu olsun baba! Senin kızın olduğum için çok şanslıyım. Hayal edebileceğim en sevgi dolu ve destekleyici babasın. Seni anlatamayacağım kadar çok seviyorum. Sen benim kanatlarımın altındaki rüzgarsın. Her zaman yanımızda olduğun, sevgin ve desteğin için teşekkür ederim.”
Bu süreçte Brooklyn’in, kısa süre önce bileğinden gizli bir ameliyat geçiren babası David Beckham’la temas kurup kurmadığı ise bilinmiyor.
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