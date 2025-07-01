''Brooklyn Beckham'dan babasına darbe''

Tüm bu gelişmelerin ardından, Brooklyn’in kayınpederi Nelson Peltz ile olan samimi görüntüleri dikkat çekti. Nicola Peltz, babasının 83. yaş günü kutlamasından aile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, eşi Brooklyn’in de kayınpederiyle gülümseyerek poz verdiği karelere yer verdi.

''SENİN KIZIN OLDUĞUM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM''

Nicola, paylaşımında babasına şu sözlerle seslendi:

“Doğum günün kutlu olsun baba! Senin kızın olduğum için çok şanslıyım. Hayal edebileceğim en sevgi dolu ve destekleyici babasın. Seni anlatamayacağım kadar çok seviyorum. Sen benim kanatlarımın altındaki rüzgarsın. Her zaman yanımızda olduğun, sevgin ve desteğin için teşekkür ederim.”



Bu süreçte Brooklyn’in, kısa süre önce bileğinden gizli bir ameliyat geçiren babası David Beckham’la temas kurup kurmadığı ise bilinmiyor.