Brooklyn Nine-Nine dizisinin yıldızı Andre Braugher'ın ölüm nedeni belli oldu

"Brooklyn Nine-Nine" adlı dizide "Raymond Holt" karakterine hayat veren oyuncu Andre Braugher, 11 Aralık'ta yaşamını yitirmişti. Braugher'ın temsilcisi, ünlü aktörün ölüm sebebini açıkladı.

Brooklyn Nine-Nine dizisinin yıldızı Andre Braugher'ın ölüm nedeni belli oldu

Kariyeri boyunca sıklıkla polis memuru rollerini canlandıran, "Brooklyn Nine-Nine", "Homicide: Life on Street" ve "Glory" adlı yapımlarla tanınan Emmy ödüllü Andre Braugher, 61 yaşında hayatını kaybetmişti.

Yıldız ismin basın sözcüsü Jennifer Allen, Associated Press'e; aktörün geçirdiği kısa bir hastalıktan sonra vefat ettiğini açıklamıştı.

Brooklyn Nine-Nine dizisinin yıldızı Andre Braugher'ın ölüm nedeni belli oldu - 1

AKCİĞER KANSERİ SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Andre Braugher'ın temsilcisi usta ismin ölüm nedenini Page Six'e açıkladı. Yapılan açıklamada, aktörün birkaç ay önce teşhis edilen akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Brooklyn Nine-Nine dizisinin yıldızı Andre Braugher'ın ölüm nedeni belli oldu - 2

"AKTÖR OLARAK DAHA ESNEK HALE GELDİM"

Andre Braugher, kendisine şöhreti getiren "Brooklyn Nine-Nine" için; "Bunun kariyerimin geri kalanından çarpıcı biçimde farklı bir şey yapma fırsatı olduğunu hissettim. Sanırım bir aktör olarak çok daha esnek hale geldim ve bir sahnenin nasıl oynanacağına dair inanılmaz sayıda olasılığa daha açık oldum" demişti.

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