Bruce Willis 70 yaşında: Sen asla karartılamayacak bir ışıksın!

Dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Bruce Willis'in hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti. Vaktini eşi ve çocuklarıyla geçiren Bruce Willis, 19 Mart'ta 70 yaşına bastı. Ünlü yıldızın doğum gününü kızları sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı.

"TÜM ZAMANLARIN EN İYİSİNE MUTLU YILLAR" Scout Willis, babasına "Tüm zamanların en iyisine mutlu yıllar. Her gün DNA'mın %50'si ondan olduğu için şükrediyorum. Yaptığım müzik, yarattığım büyü ve kışkırttığım manyetik yaramazlık, babamın dünyada yaşayan mirası" diye seslendi.

"EN SEVDİĞİM ARKADAŞIM..." Bruce Willis ve Moore'un en küçük kızları Tallulah Willis, paylaşımına "En sevdiğim arkadaşımın 70. yaşını kutluyorum! Sen asla karartılamayacak bir ışıksın! Seni seviyorum, bebeğin olmaktan gurur duyuyorum" notunu düştü.