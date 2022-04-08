Bruce Willis ile eşi Emma Hemming orman terapisinde

AFAZİ HASTALIĞI NEDİR? AFAZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluktur. Dolayısıyla böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyacaktır.