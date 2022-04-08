Bruce Willis ile eşi Emma Hemming orman terapisinde

Geçtiğimiz haftalarda konuşma ve anlama bozukluğu hastalığına yakalandığı belirtilen ve oyunculuğu bıraktığını duyuran yıldız oyuncu Bruce Willis, bu açıklamanın ardından ilk kez görüldü. Usta oyuncunun eşi Emma Hemming ormanda çekilen karelerini paylaştı.

Bruce Willis ile eşi Emma Hemming orman terapisinde

Haberler 08.04.2022 - 14:19 | Son Güncelleme : 08.04.2022 - 14:20

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bruce Willis oyunculuğu bırakıyor (Bruce Willis'e afazi teşhisi kondu - Afazi nedir? Afazi belirtileri nelerdir?)

Bruce Willis oyunculuğu bırakıyor (Bruce Willis'e afazi teşhisi kondu - Afazi nedir? Afazi belirtileri nelerdir?)

Category

Usta oyuncu Bruce Willis (67), afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğa veda ettiğini açıklamasının ardından ilk kez görüldü.

Eşi Emma Hemming (43), ormanda geçirdikleri keyifli günden fotoğraflar yayınladı. 

Hemming çocuklarından Mabel Ray Willis'in çektiği kareye, "Anne ile baba en sevdikleri ortamda" notunu düştü. 

AFAZİ HASTALIĞI NEDİR? AFAZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluktur. Dolayısıyla böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyacaktır.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...