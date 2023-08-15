Bruce Willis'in eşi: Harika bir hayatım varmış gibi göründüğünün farkındayım

Oyuncuya teşhis konulmasının ardından ailesi sosyal medyada Willis ile ilgili sık sık paylaşım yapıyor. Willis'in eşi Emma Heming, bu süreçte akıl sağlığının nasıl etkilendiğine dair konuştu.

45 yaşındaki Hemming, "Harika bir hayatım varmış gibi göründüğünün farkındayım. Her günümü en iyi şekilde yaşamak için çok çaba harcamak zorundayım" dedi.