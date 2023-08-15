Bruce Willis'in eşi: Harika bir hayatım varmış gibi göründüğünün farkındayım

Aksiyon filmleri yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) teşhisi konulmuştu.
Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis'ten yeni bir haber gelmişti. Usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.
Oyuncuya teşhis konulmasının ardından ailesi sosyal medyada Willis ile ilgili sık sık paylaşım yapıyor. Willis'in eşi Emma Heming, bu süreçte akıl sağlığının nasıl etkilendiğine dair konuştu.
45 yaşındaki Hemming, "Harika bir hayatım varmış gibi göründüğünün farkındayım. Her günümü en iyi şekilde yaşamak için çok çaba harcamak zorundayım" dedi.
Hemming sözlerine "Bruce da öbür türlü olmasını istemezdi" diyerek devam etti.
Afazi hastalığı ve demans teşhisinin ardından eşinin yanından hiç ayrılmayan Hemming, "İyi değilim. Kendim ve ailem için elimden gelenin en iyisini yapmak zorundayım" dedi.
DEDE OLDU
Öte yandan, Bruce Willis geçtiğimiz aylarda ilk kez dede oldu. Oyuncunun Demi Moore ile birlikteliğinden olan kızı Rumer Willis, bebek sahibi oldu.
Rumer Willis, 2020 yılında verdiği bir röportajda, babasının dede olmak için gün saydığını ve özellikle erkek torun sahibi olmak istediğini söylemişti.
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