Bruce Willis'in eşi: Hastalığının farkında olup olmadığını anlamak çok zor

Heming sözlerine "Demans çok zor bir hastalık. Bununla yaşayan insan için zor, aile için de zor. Bruce, benim veya kızlarımız için bir fark yok. Bunun bir aile hastalığını söylerler, gerçekten doğruymuş" diye devam etti.

Heming, teşhisin konulmasının ardından her şeyi daha iyi anladıklarını belirtse de "Bu teşhisi kabul etmek yaşadığımız zorluğu hafifletmiyor" dedi. Öte yandan Heming daha önceki açıklamalarında "Harika bir hayatım varmış gibi göründüğünün farkındayım. Her günümü en iyi şekilde yaşamak için çok çaba harcamak zorundayım" demişti.

