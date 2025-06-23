Bruce Willis'in kızı Tallulah, aktörün son halini paylaştı

Demans hastalığıyla mücadele eden Bruce Willis'in kızı Tallulah Willis, babasının son halini sosyal medyada paylaştı.

Bruce Willis'in kızı Tallulah, aktörün son halini paylaştı

'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmuştu.

Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve gözlerden uzak yaşayan Bruce Willis, ardından frontotemporal demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı. Bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ve sık sık ailesiyle zaman geçiren Bruce Willis'in kızı Tallulah, babasının son halini paylaştı.

Bruce Willis'in kızı Tallulah, aktörün son halini paylaştı - 1

NİŞANLISI DA GELDİ

Babası ile babaannesini ziyaret eden Tallulah Willis'e nişanlısı Justin Acee de eşlik etti.

31 yaşındaki Willis, babası ile nişanlısının verdiği pozu da takipçileriyle paylaştı.

Bruce Willis'in kızı Tallulah, aktörün son halini paylaştı - 2 Tallulah'ın nişanlısı ve Bruce Willis

EVLENİYOR

Aktör 'in, Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Tallulah müzisyen Justin Acee ile geçtiğimiz Aralık ayında nişanlandı. Willis evlilik teklifi aldığı anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

1987 ile 2000 yılları arasında evli olan Wilis ve Demi Moore'un Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor. 2009 yılında evlenen Heming ve Willis'in ise Mabel ve Evelyn adında iki kızı var.


Willis, 16 yıldır Emma Heming ile evli.

Bruce Willis'in eşinin doğum günü partisi

Bruce Willis'in eşinin doğum günü partisi

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Bruce Willis'in kızı Tallulah evleniyor

Bruce Willis'in kızı Tallulah evleniyor

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