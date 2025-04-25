Bu deneyimi hiçbir zaman unutmayacak! Selena Gomez'in hayali gerçek oldu

Yer aldığı projeler ve müzik listelerinde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Selena Gomez geçtiğimiz aylarda müzik yapımcısı Benny Blanco ile nişanlandı. Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla sık sık aşklarını dile getiren çiftten Blanco, Gomez'e hayatı boyunca unutamayacağı bir jest yaptı.



Benny Blanco, nişanlısı Selena Gomez'e hiç yaşayamadığını lise balosu deneyimini yaşattı.



"HİÇ BALOYA GİTMEDİ" "Nişanlım daha önce hiç baloya gitmedi." notuyla bir video yayınlayan müzik yapımcısı, 32 yaşındaki Gomez'i bir alışveriş merkezine götürdü. Gomez baloya gider gibi hazırlık yaptı, nişanlısı ise smokin giydi. Ünlü çift birlikte balo fotoğrafları çektirdi. Birlikte eğlenceli pozlar veren çiftin fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Blanco katıldığı bir programda doğum günü için mezuniyet temalı bir parti düzenlediğini çünkü Gomez'in daha önce hiç baloya katılmadığını söylemişti.

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