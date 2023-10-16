Buğra Bahadırlı'dan Billur Kalkavan'a: Seninle geçirdiğim 14 yıla şükrediyorum

Billur Kalkavan, akciğer kanseri nedeniyle bir yıl önce hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncunun uzun yıllar boyunca aşk yaşadığı Buğra Bahadırlı da Kalkavan'ın ölüm yıl dönümünde duygularını dile getirdi.
"BİR YIL OLDU SEN GİDELİ"
Billur Kalkavan ile çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Buğra Bahadırlı, "Aşkım benim, hayat arkadaşım, yol arkadaşım... Bir yıl oldu gideli. Sen gittiğinde nasıl yol alabilecektim peki? Gerçekten aşkın içinde eridiğimde aslında anladım hiç gitmediğini. Hep kalbimde olduğunu, bir olduğumuzu, yolumda beni yalnız bırakmadığını" ifadelerini kullandı.
"BENİM AŞKIMDIN ŞİMDİ AŞK OLDUN"
Bahadırlı, sözlerine "Eros; 'başka' ile ilişki kurmak 'başka' uğruna kendinden vazgeçebilmek veya aşkın içinde erimek... Kendimizden vazgeçerek aşkın içinde eridik. Seninle geçirdiğim 14 yılın her gününe şükrediyorum ve kendimin dünyanın en şanslı erkeği olduğunu düşünüyorum. Yaşamanın güzel olduğunu, hayatın sahip olduğumuz en güzel hediye olduğunu seninle öğrendim ve yaşadım. İyi ki yaşadım. Hep mutlu olmamı istedin ve sadece saf bir şekilde sevdin. Seni mutlu edebilmek adına mutlu yaşayacağım. Bunu en çok sen isterdin. Benim aşkımdın şimdi aşk oldun" diye devam etti.
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