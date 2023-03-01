Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz boşandı

"AŞKIN GEÇİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Geçtiğimiz aylarda Ceyda Düvenci ile Bambaşka Sohbetler programına katılan Gülsoy “Aşkın geçici olduğunu düşünüyorum çünkü aşk merak arzusundan ibarettir. Sonrasında en kıymetli olan ve geriye kalan tek şey sevgidir. Sevgi kaldığı zaman uzun süreli oluyor. Eşim Nilüfer ile o sevginin uzun süredir devam ettiğini düşünüyorum. Eşim çok eğlenceli bir insandır. Ben biraz sıkıcıyım, derin depresyonlarım oluyor” demişti.

