Buğra Gülsoy ve Serhat Teoman Bambaşka Sohbetler'de: Sektörden aldığımızı sektöre yatırıyoruz

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan “Bambaşka Sohbetler” programında oyuncu Buğra Gülsoy ve oyuncu Serhat Teoman’ı konuk etti.



Gülsoy, kurdukları tiyatrodan bahsederken “Sektörden aldığımızı sektöre yatırıyoruz” açıklamasını yaptı. Gülsoy, şu an sahneledikleri oyunu anlatırken, "İki kardeşi oynuyoruz. Oyunumuzun ismi Cırcır Böcekleri İtler ve Biz. Serhat’ın sahnede beni çok güzel kurtaracağını bildiğim için bu çok kıymetli bir güven” dedi.



Düvenci'nin “Hikayen nerede başladı?” sorusuna Serhat Teoman şu yanıtı verdi:



“Ben mezun olduktan iki sene sonra Buğra ile tanıştım. Dizide oynarken daha ilk çaylar içildi, Buğra bana ‘Tiyatro yapalım mı?’ dedi. Sonra Tiyatro Kutu’yu kurduk, ilk oyunlarımız başladı.”



Programın sonunda Düvenci’nin defterine Teoman: “Hayatın en rahat yanları seninle olsun” notunu bıraktı. Gülsoy ise “Kalbin hep böyle güzel aydınlansın Ceyda'cığım" diye yazdı.

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