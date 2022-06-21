Bülent Ersoy'a şifreli ve asansörlü özel mezar: 1.5 milyon TL'ye mal olacak

Bülent Ersoy, geçen yıl vefat eden babası Fikret Erkoç’un mezar yerinin kazıldığı sırada yanında bulunan kişilere “Dar değil mi? Eee ben ne olacağım? Ben standarta sığmam ki” şeklinde soru sormuş, bunun üzerine Ersoy'un yakın dostu ve menajeri Fevzi Siverek de "Sana daha büyük yapacağız" demiş ve bu görüntü gündem olmuştu.



Siverek, Al Sana Haber’e bağlanarak açıklamalarda bulundu. “Normalde yaşayan bir insana mezar yeri almak hem dinimiz gereği hem de yaşayan bir insanın alınan yere gömüleceğini düşünmek çok şık bir durum değil. Ama malumunuz Türkiye’de bir gelenek vardır. 4-5 kişilik bir aile kabristanı alınıp yapılır. Malumunuz Bülent Ersoy’un babasının defin işlemi sırasında mezar başında bir konu oldu. Bülent Hanım’ a Zincirlikuyu’dan bir mezar yeri ayarlamışım. Ama hayranları ulaşmasın diye biraz derin yapacağız" dedi.



"ASANSÖRLE AŞAĞI İNDİRECEĞİZ, ASANSÖR ŞİFRELİ OLACAK"



Siverek sözlerini şöyle sürdürdü: "Derin yapacağımız için Bülent Hanım’ın mezarını asansörlü yapacağız. Asansörle aşağı indireceğiz. Asansörde şifreli olacak. Bir de mezarını sade yapacağız. Biliyorsunuz dinimiz de çok şatafata müsaade etmez. Eğer benden önce Hakk’ın rahmetine kavuşursa böyle bir projemiz var. Bülent Ersoy’u gömmek istemem tabii benim 27 senelik hem dostum hem ailem. Bizden önce vefat ederse 3 kişilik mezar yeri hazır"



Siverek "Bir bütçe ayırdık. Benim bu söylediğim mezarın bitmesi, sistemi vs. yaklaşık 1,5 Milyon TL tutar" dedi.

BÜLENT ERSOY’UN ‘MEZAR’ DİLAOGU: BEN STANDARDA SIĞMAM Kİ

