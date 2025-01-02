Bülent Şakrak'ın sevgilisi Burcu Kirman kimdir, kaç yaşında?

Burcu Kirman, 1999 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kirman kariyerine tiyatro ile başladı. Marmara Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Bölümü mezunudur. Oyunculuk hayatına tiyatro oyunları ile başlamıştır.



Bay Yanlış, Baraj gibi dizilerde rol aldı. Son olarak Fidan İle Toprak dizisinin oyuncu kadrosuna dahil edilmiştir.



Burcu Kirman İlk kez Bay Yanlış dizisinde rol aldı sonrasında Baraj dizisinde oynadı.



Tiyatro oyunculuğa da yapan Burcu Kirman, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2020 yılından itibaren Bay Yanlış, Baraj, Alef, Toprak ile Fidan gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.



Rol Aldığı Film ve Diziler:



Toprak ile Fidan



Alef



Baraj



Bay Yanlış