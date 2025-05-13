Bülent Şakrak'tan sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilk paylaşım

Son olarak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi adlı dizide boy gösteren Bülent Şakrak, birkaç ay önce Burcu Kirman ile ilişkisini noktalamıştı. Kısa bir süre sonra ünlü ismin Duygu Arabacıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. AŞKINI İLAN ETTİ

47 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımına "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor" notunu düştü.

"KAPILDIM GİDİYORUM"

Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Duygu Arabacıoğlu ise Şakrak'a "Kapıldım gidiyorum" diye karşılık verdi.

Çiftin mutluluk pozuna binlerce beğeni ve "Çok yakışmışsınız", "Nazar değmesin" gibi yorumlar geldi.

