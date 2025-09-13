Burak Çelik'ten oğlu Kaan Aslan ile yeni kare

Kısa bir süre önce ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Burak Çelik, oğluyla dinlendiği anları takipçileriyle paylaştı.

Karagül, Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlarla tanınan , kısa bir süre önce baba olmanın sevincini yaşadı.

Ece Çelik ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu, ilk kez baba oldu. Oğullarına kavuşan ünlü çift, bebeğe "Kaan Aslan" adını verdi.

"HOŞ GELDİN OĞLUM"

Mutluluğunu "Hayatımın en güzel günü! Hoş geldin oğlum" diye paylaşan ünlü oyuncu, oğluyla yeni bir fotoğrafını paylaştı.

33 yaşındaki , minik oğluyla fotoğrafına "Siesta zamanı" notunu düştü. Baba oğulun pozu büyük ilgi gördü.

