Burak Çelik'ten oğlu Kaan Aslan ile yeni kare

Karagül, Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel ve Hudutsuz Sevda gibi yapımlarla tanınan Burak Çelik, kısa bir süre önce baba olmanın sevincini yaşadı.

Ece Çelik ile mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncu, ilk kez baba oldu. Oğullarına kavuşan ünlü çift, bebeğe "Kaan Aslan" adını verdi.