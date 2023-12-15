Burak Dakak'tan Leyla Tanlar'a: İyi ki doğdun sevgilim

“Güzel Günler”in başrol oyuncuları Leyla Tanlar ile Burak Dakak, dizideki aşklarını gerçek hayata taşımıştı. Geçtiğimiz aylarda evlilik için ilk adımı atan ünlü çift, aile ve dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanmıştı.

Mutlu beraberlikleri devam eden çiftten Leyla Tanlar, birkaç gün önce 26 yaşına bastı. Burak Dakak da müstakbel eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.