Burak Özçivit Moskova'da: Kürklü şapkası dikkat çekti

Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği ve iki oğlu olan Burak Özçivit, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Ünlü oyuncunun kürklü şapkası sosyal medyada gündem oldu.

Burak Özçivit Moskova'da: Kürklü şapkası dikkat çekti

Gerek rol aldığı projeler gerek paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen , Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Ünlü oyuncu, soğuk havalara karşı kürklü şapka önlemi aldı.

Sosyal medya hesabından Rusya'da verdiği pozları paylaşan Özçivit'in Moskova'ya vardığında uçaktan inerken kat kat giyindiği görüldü.

Burak Özçivit Moskova'da: Kürklü şapkası dikkat çekti - 1

Ünlü oyuncunun kürklü şapkasına yorum yağdı. 'in fotoğraflarına binlerce beğeni ve "Şapka nereden?", "Bayıldım" gibi yorumlar yapıldı.

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