Burak Özçivit'ten Karan paylaşımı

Fahriye Evcen ile mutlu evlilikleri devam eden oyuncu Burak Özçivit, oğlu Karan ile yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Evcen de eşi ve oğlunun fotoğraflarına kayıtsız kalamadı.

Burak Özçivit'ten Karan paylaşımı

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Burak Özçivit ile ikinci çocuklarını bekleyen Fahriye Evcen'den yeni hamilelik pozları

Burak Özçivit ile ikinci çocuklarını bekleyen 'den yeni hamilelik pozları

Fahriye Evcen ile 2017 yılında nikah masasına oturan, 2019'da Karan adını verdikleri oğulları dünyaya gelen , şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.

Bugün 38 yaşına basan Burak Özçivit, doğum gününde oğlu Karan ile fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Burak Özçivit'ten Karan paylaşımı - 1

EVCEN KAYITSIZ KALAMADI

3 yaşındaki Karan ile eğlenceli hallerini "Burada da bir Cankuşu" notu ile takipçilerinin beğenisine sunan Burak Özçivit'e, eşi Fahriye Evcen'den kalp emojileriyle birlikte "Aşklarım" yorumu geldi.

Burak Özçivit'ten Karan paylaşımı - 2

ÖZÇİVİT AİLESİNİN ﻿​EĞLENCELİ ANLARI

Öte yandan Fahriye Even ile Burak Özçivit, oğulları Karan ile birlikte alışveriş merkezinde eğlenceli anlar yaşamıştı.

Alışveriş merkezinde maske takmayı ihmal etmeyen çift, oğulları Karan'ın yılbaşı dekorasyonlarının tadını çıkardığı anları paylaşmıştı. Evcen hep beraber çekildikleri polaroid kareleri sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

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