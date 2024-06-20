Burak Sergen ile Gizem Şağban balayında

Ünlü oyuncu Burak Sergen, sevgilisi Nihan Ünsal ile 2021 yılının haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açan ve geçtiğimiz ocak ayında boşanan Sergen aradığı mutluluğu buldu.



63 yaşındaki oyuncu, üç hafta önce kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban (37) ile hayatını birleştirmişti.