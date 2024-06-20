Burak Sergen ile Gizem Şağban balayında

Oyuncu Burak Sergen, üç hafta önce evlendiği Gizem Şağban Sergen ile balayına çıktı. Ünlü isim, eşiyle pozunu takipçileriyle paylaştı.

Burak Sergen ile Gizem Şağban balayında

Ünlü oyuncu Burak Sergen, sevgilisi Nihan Ünsal ile 2021 yılının haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açan ve geçtiğimiz ocak ayında boşanan Sergen aradığı mutluluğu buldu.

63 yaşındaki oyuncu, üç hafta önce kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban (37) ile hayatını birleştirmişti.

Burak Sergen ile Gizem Şağban balayında - 1

Burak Sergen ile Gizem Şağban balayına çıktı. Eşiyle tekne gezisine çıkan Sergen, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

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