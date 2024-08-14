Burçin Terzioğlu'ndan Sinem Kobal'a: Kıymetlim doğdu bugün

Uzun bir aradan sonra “Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Sinem Kobal, bugün 37 yaşına bastı. Burçin Terzioğlu da yakın dostunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Burçin Terzioğlu'ndan Sinem Kobal'a: Kıymetlim doğdu bugün

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve kızlarıyla ilgilenen Sinem Kobal, “Her Şeyin Başı Merkür" filmiyle setlere döndü. Uzun bir aradan sonra izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu, 14 Ağustos'ta 37 yaşına bastı.

Burçin Terzioğlu'ndan Sinem Kobal'a: Kıymetlim doğdu bugün - 1

"BUGÜN GÜNLERDEN SİNEM KOBAL"

Oyuncu Burçin Terzioğlu da yakın dostunun doğum gününü hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Burçin Terzioğlu'ndan Sinem Kobal'a: Kıymetlim doğdu bugün - 2

Kobal ile daha önce çekilen fotoğrafları paylaşan ünlü isim, "Bugün günlerden Sinem Kobal. Kıymetlim doğdu bugün" ifadelerini kullandı.

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