Burcu Binici ile Tankurt Manas'ın evliliği sona erdi

"KARŞILIKLI ANLAŞARAK BOŞANMA KARARI ALDILAR"



Yapılan açıklamada "Burcu Binici ve Tankut Tan'ın (Tankurt Manas) evlilik birliği ile ilgili olarak bugüne kadar basına yansımış hiçbir haber gerçeği yansıtmamaktadır. Taraflar evlilik birliklerini sürdürebilecek uygun bir ortam oluşturamadıklarından karşıklı anlaşarak boşanma kararı almışlardır. Bu kararda herhangi bir üçüncü kişinin veya basına yansıyan gerçek dışı iddiaların etkisi bulunmamaktadır. 22/03/2022 tarihinde de taraflar karşılıklı anlaşma talepleri doğrultusunda boşanmışlardır. Kamuoyunda bugüne kadar çıkan, tarafları hem maddi hem de manevi olarak zarara uğratan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, tarafların evlilik birliklerini ortak kararları ile anlaşarak sona erdirdiklerini ve bundan sonraki süreçte de bu konu hakkında başka açıklama yapılmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.